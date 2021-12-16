В ЦСКА впервые рассказали подробности конфликта Майка Джеймса и Димитриса Итудиса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин впервые детально рассказал о конфликте главного тренера Димитриса ЦСКА с защитником Майком Джеймсом, который был отчислен из клуба этой осенью и перешёл в «Монако».

«Ситуация была сложной для всех, особенно для меня. Находясь на моей должности, нужно думать о репутации главного тренера, репутации клуба, атмосфере в раздевалке, результатах. Майк Джеймс — очень хороший игрок, который может дать вам результат. И вы также должны думать о финансовой части, потому что его контракт был рассчитан ещё на два года.



Ситуация была очень сложной. К сожалению, принять правильное решение для всех было невозможно. В течение длительного периода времени, около двух месяцев, я прилагал много усилий, чтобы найти компромисс, чтобы сохранить Джеймса и Итудиса в ЦСКА. Теоретически в этой ситуации нужно выбирать сторону тренера. Потому что, если некоторые игроки, особенно такие, как Майк Джеймс, проявят неуважение к главному тренеру, другой игрок может сделать то же самое на следующий день. Как после этого главный тренер сможет продолжить работу? Это невозможно. Около двух месяцев я пытался найти компромисс, чтобы решить ситуацию. Но однажды я понял, что это не сработает. Мне грустно по этому поводу. Потому что я думаю, что с Майком Джеймсом у нас был действительно хороший шанс выиграть Евролигу в Кёльне. Сейчас Майк Джеймс находится в «Монако», а остальное уже история.



Каждый сезон у вас возникают конфликты. Это нормальная часть процесса. Разница в том, что эта история стала достоянием общественности. Майк – отличный игрок и однозначно неплохой парень. Мы до сих пор поддерживаем с ним нормальные отношения. Конечно, я сожалею. Потому что у ЦСКА с Майком Джеймсом и без Майка Джеймса два разных лица. Не лучше и не хуже. Просто разные. Но так оно и есть. Всё было слишком непредсказуемо. Может быть, невозможно предугадать конфликт двух эго. У Итудиса и Джеймса большое эго. Когда один человек проявляет признаки неуважения не только к Димитрису, но и ко всей команде, как вы можете найти компромисс? И как вы можете предсказать это? У Майка была действительно сложная семейная ситуация. Я понимал, что ему в таких условиях тяжело играть с «Барселоной» и «Фенербахче». Но он взорвался как бомба. До этого ни у кого не было ощущения, что возникает конфликт. К сожалению, это произошло в один момент.



Майк был разочарован тем, что ЦСКА не пустил его в США на похороны деда? Это было не так просто. Он спросил о возможности поехать в Штаты в определённый день. Тренер объяснил, что у нас важные матчи. Джеймс согласился остаться в Москве еще на 2-3 дня. После этого я поговорил с Майком. Я спросил его, почему он не позвонил мне и не объяснил, что для него так важно поехать на похороны? Я не знал, что его дедушка был для него как отец. Он мне этого не сказал. Конечно, это гораздо важнее, чем игра с «Фенербахче» и «Барселоной». Гораздо важнее. Но он мне этого не сказал. В противном случае мой ответ был бы однозначным: «Конечно, поезжай в Штаты». Именно это мы и позволили ему сделать, когда очень скоро у Майка произошла еще одна семейная ситуация. Димитрис дал ему другой вариант, Майк принял его, и… Такова жизнь», — приводит слова Ватутина Basket News.