Евгений Пашутин отреагировал на увольнение из «Локомотива-Кубань»

Российский специалист Евгений Пашутин отреагировал на отставку с поста главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Стало ли увольнение неожиданностью? Нет. Мы слабо провели все игры после перерыва на матчи сборных. Крупно уступили дома ЦСКА, затем вытащили два матча на зубах. Уступали много и «Парме», и «Тренто». Были недостаточно агрессивны в защите. Поэтому разговор о возможной отставке был ещё до игры с «Гамбургом». Я понимал, что остаюсь в команде до первого поражения. И вот оно случилось от «Гамбурга».



Обида на руководство? Нет, нет, и ещё раз нет. Это спортивная жизнь. Тренер всегда должен быть готов к отставке. Со своей стороны могу только поблагодарить Андрея Ведищева и всю организацию за возможность второй раз поработать в Краснодаре.



Мои планы? Пока мы в Гамбурге. Скоро вылетаем в Москву, и у меня будет время подумать над своим будущим. Но отдыхать совсем нет времени. Хочется всегда быть при любимом деле», — приводит слова Пашутина «Спорт-экспресс».