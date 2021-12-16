Евгений Пашутин отреагировал на увольнение из «Локомотива-Кубань»

Российский специалист Евгений Пашутин отреагировал на отставку с поста главного тренера «Локомотива-Кубань».
«Стало ли увольнение неожиданностью? Нет. Мы слабо провели все игры после перерыва на матчи сборных. Крупно уступили дома ЦСКА, затем вытащили два матча на зубах. Уступали много и «Парме», и «Тренто». Были недостаточно агрессивны в защите. Поэтому разговор о возможной отставке был ещё до игры с «Гамбургом». Я понимал, что остаюсь в команде до первого поражения. И вот оно случилось от «Гамбурга».
Обида на руководство? Нет, нет, и ещё раз нет. Это спортивная жизнь. Тренер всегда должен быть готов к отставке. Со своей стороны могу только поблагодарить Андрея Ведищева и всю организацию за возможность второй раз поработать в Краснодаре.
Мои планы? Пока мы в Гамбурге. Скоро вылетаем в Москву, и у меня будет время подумать над своим будущим. Но отдыхать совсем нет времени. Хочется всегда быть при любимом деле», — приводит слова Пашутина «Спорт-экспресс».
- 16 декабря 2021
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:12
-
14:27
-
13:46
-
13:20
-
12:35
-
11:25
-
10:41
-
09:14
-
09:02
-
08:47
-
08:26
-
08:06
-
00:52
-
00:45
-
00:16
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
21:52
-
21:44
-
20:22
-
19:50
-
19:18
-
18:34
-
17:34
-
16:54