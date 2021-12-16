Игроки НБА отреагировали на 42-очковый дебют Айзеи Томаса в новой команде

Бывшие и действующие игроки НБА поддержали разыгрывающего Айзею Томаса, успешно дебютировавшего в составе «Гран Рапидс Голд», фарм-клуба «Денвер Наггетс» в G-лиге. Томас в дебютном матче набрал 42 очка, отдал 8 передач и совершил 6 подборов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA G League.
«Сегодня вечером Айзея Томас был просто удивительным», — написали в официальном «твиттере» G-лиги.
«Пусть все знают!», — написал в «Твиттере» его полный тёзка, экс-игрок «Детройт Пистонс» и двукратный чемпион НБА Айзея Томас.
«Первый номер», — отметил защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.
«Верните его уже в лигу, чёрт возьми», — призвал в своём «твиттере» защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин.
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
- 16 декабря 2021
-
21:32
-
19:57
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:12
-
14:27
-
13:46
-
13:20
-
12:35
-
11:25
-
10:41
-
09:14
-
09:02
-
08:47
-
08:26
-
08:06
-
00:52
-
00:45
-
00:16
-
00:00
- 15 декабря 2021
-
23:45
-
23:19
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
21:52
-
21:44
-
20:22