Игроки НБА отреагировали на 42-очковый дебют Айзеи Томаса в новой команде

Бывшие и действующие игроки НБА поддержали разыгрывающего Айзею Томаса, успешно дебютировавшего в составе «Гран Рапидс Голд», фарм-клуба «Денвер Наггетс» в G-лиге. Томас в дебютном матче набрал 42 очка, отдал 8 передач и совершил 6 подборов.

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«Сегодня вечером Айзея Томас был просто удивительным», — написали в официальном «твиттере» G-лиги.



«Пусть все знают!», — написал в «Твиттере» его полный тёзка, экс-игрок «Детройт Пистонс» и двукратный чемпион НБА Айзея Томас.

«Первый номер», — отметил защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.

«Верните его уже в лигу, чёрт возьми», — призвал в своём «твиттере» защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин.



Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.