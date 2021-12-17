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«Нью-Орлеан» сообщил новую тревожную информацию по Зайону Уильямсону

«Нью-Орлеан» сообщил новую тревожную информацию по Зайону Уильямсону
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не вернётся в строй в ближайшее время, сообщает Bleacher Report. Как сообщает источник, Уильямсону сделали биологическую инъекцию в место перелома, чтобы стимулировать заживление кости в его правой ноге. Повторное обследование ждёт баскетболиста через 4-6 недель.

Недавняя томография стопы Уильямсона показала, что заживление пятой плюсневой кости проходит с проблемами, поэтому игрок, вероятнее всего, на какое-то время прекратит тренировки.

Недавно Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

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