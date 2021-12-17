«Лейкерс» подписали Айзею Томаса

Разыгрывающий Айзея Томас подписал 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Ранее Томас дебютировал в команде «Гранд Рапидс Голд», филиале «Денвер Наггетс» в G-Лиге. Томас набрал 42 очка, что убедило «Лейкерс» дать ему шанс вернуться в НБА. У «Лос-Анджелеса» травмированы Тревор Ариза и Кендрик Нанн, в протоколы по коронавирусу попали Дуайт Ховард, Малик Монк и Тэйлен Хортон-Такер. Клуб может временно подписать двух свободных агентов в качестве исключения в связи с трудными обстоятельствами.
Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее сообщалось, что Томас готов продолжить карьеру за пределами США. Интерес к игроку приписывали ЦСКА.
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