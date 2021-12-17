НБА ужесточила антикоронавирусные меры для игроков

Во время новогодних праздников Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует ежедневно тестировать игроков лиги на коронавирус.

Расширенное тестирование будет проходить с 26 декабря по 8 января, сообщил в своём «твиттере» баскетбольный инсайдер Адриан Войнаровски.

По данным источника, игроки, тренеры и сотрудники клубов должны будут использовать маски при нахождении на скамейке, в раздевалке, тренажёрном и тренировочном зале, а также во время поездок вместе с командой.

По информации журналиста Шэмса Чараниа, от тестов освободят только полностью вакцинированных и тех, кто недавно переболел коронавирусом.

По состоянию на начало этой недели 46 баскетболистов находились на карантине по протоколу о безопасности и здоровью. При этом в НБА пока не было выявлено случаев заражения новым омикрон-штаммом, но представители лиги считают, что рано или поздно это произойдёт.

Несмотря на обеспокоенность, представители НБА надеются, что удастся избежать прошлогодней ситуации, когда из-за коронавируса была отменена или перенесена 31 игра.

По состоянию на четверг в НБА было сыграно 430 игр, или 35 процентов от запланированных на сезон матчей.