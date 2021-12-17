Названа самая ненавистная команда НБА в США
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Организация SportsBetting AG назвала «Лос-Анджелес Лейкерс» самым ненавистным клубом Национальной баскетбольной ассоциации в США. Делая выводы, SportsBetting AG принимала во внимание количество ставок, которые люди делают против того или иного клуба. Абсолютным лидером здесь были «Лейкерс».
Фотографию можно посмотреть на странице обозревателя Харрисона Файгена в «Твиттере».
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Даллас Маверикс». Победу со счётом 107:104 одержали гости, добыв её в овертайме. Самым результативным в «Лейкерс» был Леброн Джеймс (24 очка), Расселл Уэстбрук (23 очка, 10 подборов, 9 передач) был близок к трипл-даблу. Победный бросок сделал новичок Остин Ривз на последней секунде.
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