Гомельский: зачем Итудису уходить из ЦСКА, если его не гонят

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя о возможном оставлении Димитрисом Итудисом поста главного тренера ЦСКА по окончанию сезона.
«Зачем ему уходить, если его не гонят», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее сообщалось, что Итудис может возглавить сборную Греции. Президент греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос по этому поводу даже специально приезжал в Москву.
При этом не так давно президент ЦСКА Андрей Ватутин дал понять, что Итудис доработает свой двухлетний контракт до конца из-за приверженности идеалам клуба.
Напомним, сегодня, 17 декабря, красно-синие проведут выездной матч регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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