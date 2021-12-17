Гомельский: зачем Итудису уходить из ЦСКА, если его не гонят

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя о возможном оставлении Димитрисом Итудисом поста главного тренера ЦСКА по окончанию сезона.



«Зачем ему уходить, если его не гонят», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее сообщалось, что Итудис может возглавить сборную Греции. Президент греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос по этому поводу даже специально приезжал в Москву.



При этом не так давно президент ЦСКА Андрей Ватутин дал понять, что Итудис доработает свой двухлетний контракт до конца из-за приверженности идеалам клуба.



Напомним, сегодня, 17 декабря, красно-синие проведут выездной матч регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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