Чемпион мира 2014 года в составе сборной США, центровой Кеннет Фарид покинул ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.



«За время выступлений в красно-синих цветах Кеннет проявил себя настоящим профессионалом. Он без возражений принял вспомогательную роль, включился в усердную работу, полностью сконцентрировался на адаптации к системе команды и стал одним из ключевых элементов, позволивших команде пройти непростой период.



Кеннет проявил себя умелым, опытным, ответственным игроком, отличным товарищем по команде. Мы благодарны Мэнималу за его помощь, позитивную энергию, вклад в наши успехи. Надеемся, в ЦСКА он смог «перезапустить» карьеру, почувствовать вкус баскетбола высокого уровня. Искренне желаем Кеннету здоровья и удачи на следующем жизненном этапе!» — говорится в сообщении ЦСКА.