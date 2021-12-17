Станислав Ерёмин объяснил неровную игру ЦСКА в этом сезоне

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр Станислав Ерёмин поделился мнением о причинах неудачного выступления ЦСКА в нынешнем сезоне.
«Календарь Евролиги достаточно сложный и избежать поражений не удаётся никому. Многие команды проигрывали серийно. Тот же «Милан» в начале лидировал, а потом после непростой серии опустился ниже. И УНИКС, и «Фенербахче», и «Эфес» — все команды в определённый период испытывают спады.
Что касается ЦСКА, мне кажется, он очень неровно играет в этом сезоне. Чем это вызвано? Или отсутствием классного первого номера, или недостаточным количеством креативных игроков, а возможно какие-то психологические проблемы внутри. На мой взгляд, картина сейчас гораздо серьёзнее, чем была в самом начале. По крайней мере, последний матч с УНИКСом показал, что единой командой ЦСКА не выглядел. Тренерскому штабу не удаётся собрать тот пазл, который нужен.
Стоит ли поменять какую-то деталь в пазле? Если вы про увольнение тренера, то это вопрос сложный, и его всегда нужно рассматривать в динамике и конкретике. Сейчас ситуация совершенно точно сложнее, чем была в начале. Насколько управляемая команда, видно изнутри, насколько она может исправить ошибки и поправить игру, видно только внутри команды, поэтому все вопросы к руководству клуба», — приводит слова Ерёмина «МК-Спорт».
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