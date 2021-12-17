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Еврокубок признал судейскую ошибку, повлиявшую на исход матча

Еврокубок признал судейскую ошибку, повлиявшую на исход матча
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Еврокубок признал судейскую ошибку, которая произошла в матче седьмого тура турнира между клубами «Партизан» и «Шлёнск». Ошибка была совершена в самой концовке встречи — за пять секунд до финальной сирены.

При счёте 74:73 в пользу сербской команды «Шлёнск» ввёл мяч в игру, после чего игрок гостей Лукаш Коленда столкнулся с Заком Ледеем, представляющим «Партизан». Мяч вышел за пределы площадки, что было зафиксировано арбитрами как потеря гостей.

Однако сейчас, в результате просмотра эпизода, было установлено, что в момент со столкновением Ледей нарушил правила, и поэтому Коленда должен был исполнить два штрафных.

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Победу в матче в итоге праздновал «Партизан», реализовав один из двух штрафных бросков — 75:73.

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