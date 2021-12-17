Еврокубок признал судейскую ошибку, повлиявшую на исход матча

Еврокубок признал судейскую ошибку, которая произошла в матче седьмого тура турнира между клубами «Партизан» и «Шлёнск». Ошибка была совершена в самой концовке встречи — за пять секунд до финальной сирены.
При счёте 74:73 в пользу сербской команды «Шлёнск» ввёл мяч в игру, после чего игрок гостей Лукаш Коленда столкнулся с Заком Ледеем, представляющим «Партизан». Мяч вышел за пределы площадки, что было зафиксировано арбитрами как потеря гостей.
Однако сейчас, в результате просмотра эпизода, было установлено, что в момент со столкновением Ледей нарушил правила, и поэтому Коленда должен был исполнить два штрафных.
Смотри Кубок Европы по баскетболу эксклюзивно в Okko.
Победу в матче в итоге праздновал «Партизан», реализовав один из двух штрафных бросков — 75:73.
- 17 декабря 2021
-
16:29
-
15:43
-
14:48
-
13:52
-
13:43
-
12:54
-
11:40
-
11:12
-
10:46
-
09:44
-
09:40
-
09:13
-
09:08
-
08:54
-
07:33
-
00:37
-
00:18
-
00:02
- 16 декабря 2021
-
23:01
-
21:32
-
19:57
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
16:16
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:42
-
15:24
-
15:12
-
14:27
-
13:46
-
13:20
-
12:35