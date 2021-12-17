Велимир Перасович высказался о победе, позволившей УНИКСу подняться в топ-4 Евролиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (66:53), победа в котором позволила команде подняться на четвёртое место в турнирной таблице.
«Сегодняшняя победа очень важна для нас. В начале встречи мы действовали слишком мягко, набрав всего 26 очков. К тому же у нас не было жёсткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных. Во второй половине появилась агрессия. В третьей 10-минутке уже сыграли на порядок лучше. В дебюте четвертой четверти нам удалось переломить ход матча.
В целом считаю, что мы защищались хорошо. Да, мы испытывали проблемы в нападении. Но следует учесть наш непростой игровой график, матчи через день. В начале заключительной четверти мы хорошо отзащищались и быстро добились преимущества в 6-7 очков, нам сразу стало легче», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
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