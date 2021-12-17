Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА вырвал победу в матче с «Альбой» в Евролиге

ЦСКА вырвал победу в матче с «Альбой» в Евролиге
Комментарии

Московский ЦСКА на выезде переиграл немецкую «Альбу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 93:90.

Армейцы в первой четверти захватили минимальное преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в два очка. Во второй 10-минутке хозяевам паркета удалось отыграться и сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:48 на табло.

В третьем игровом отрезке «Альбе» удалось вырваться вперёд на четыре очка, однако в заключительной четверти армейцам удалось совершить рывок и одержать победу в матче. Итоговый счёт встречи — 93:90 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 26 очков на свой счёт записал Маодо Ло.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
4-я четверть
90 : 93
ЦСКА
Москва, Россия
Альба: Ло - 26, Эрикссон - 18, Да Силва - 13, Тиман - 12, Зусман - 7, Блатт - 6, Ламмерс - 6, Шнайдер - 2, Делов, Маттиссек, Никич, Шульте
ЦСКА: Фойгтман - 16, Клайберн - 15, Швед - 14, Боломбой - 12, Шенгелия - 12, Григонис - 9, Хэкетт - 8, Лундберг - 7, Антонов, Курбанов, Милутинов, Ухов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021