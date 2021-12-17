ЦСКА вырвал победу в матче с «Альбой» в Евролиге

Московский ЦСКА на выезде переиграл немецкую «Альбу» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой казанцев со счётом 93:90.
Армейцы в первой четверти захватили минимальное преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в два очка. Во второй 10-минутке хозяевам паркета удалось отыграться и сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:48 на табло.
В третьем игровом отрезке «Альбе» удалось вырваться вперёд на четыре очка, однако в заключительной четверти армейцам удалось совершить рывок и одержать победу в матче. Итоговый счёт встречи — 93:90 в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, набравший 16 очков. В составе хозяев паркета 26 очков на свой счёт записал Маодо Ло.
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