Хавьер Паскуаль: не знаю, почему сейчас на «Зенит» обрушилось столько проблем

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» (85:74).
«Я невероятно рад. Сегодня мои игроки показали, что они настоящие бойцы. Несмотря на то что трудности нас не покидают — Кулагин и Лойд играли с температурой, Фрэнкэмп не смог принять участия, Мики выбыл по ходу матча, у Понитки болела спина. Не знаю, почему сейчас на нас обрушилось столько проблем, но сегодня мы играли и боролись как команда. Поэтому в итоге мы одержали победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
Самым результативным игроком матча стал защитник «Монако» Дуэйн Бэйкон, набравший 21 очко. В составе «Зенита» больше всех очков набрал Джордан Лойд (20 очков). В следующем матче «Зенит» примет «Маккаби» из Тель-Авива 23 декабря.
- 18 декабря 2021
-
00:16
-
00:11
- 17 декабря 2021
-
23:02
-
22:55
-
21:54
-
21:51
-
20:43
-
19:53
-
19:00
-
17:51
-
16:29
-
15:43
-
14:48
-
13:52
-
13:43
-
12:54
-
11:40
-
11:12
-
10:46
-
09:44
-
09:40
-
09:13
-
09:08
-
08:54
-
07:33
-
00:37
-
00:18
-
00:02
- 16 декабря 2021
-
23:01
-
21:32
-
19:57
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
16:16