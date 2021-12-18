Хавьер Паскуаль: не знаю, почему сейчас на «Зенит» обрушилось столько проблем

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» (85:74).

«Я невероятно рад. Сегодня мои игроки показали, что они настоящие бойцы. Несмотря на то что трудности нас не покидают — Кулагин и Лойд играли с температурой, Фрэнкэмп не смог принять участия, Мики выбыл по ходу матча, у Понитки болела спина. Не знаю, почему сейчас на нас обрушилось столько проблем, но сегодня мы играли и боролись как команда. Поэтому в итоге мы одержали победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Монако» Дуэйн Бэйкон, набравший 21 очко. В составе «Зенита» больше всех очков набрал Джордан Лойд (20 очков). В следующем матче «Зенит» примет «Маккаби» из Тель-Авива 23 декабря.