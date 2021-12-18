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«Голден Стэйт» обыграл «Бостон», «Милуоки» уступил «Нью-Орлеану»

«Голден Стэйт» обыграл «Бостон», «Милуоки» уступил «Нью-Орлеану»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Бостоне (США), в котором на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 111:107. Занчительный вклад в успех гостей внёс Стефен Карри – 30 очков. В «Бостоне» выделился Джейсон Тейтум, на его счету 27 очков.

В параллельном матче в Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» провёл игру с «Милуоки Бакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 116:112. Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Девонте Грэм, набравший 26 очков. Лучше всех у «Милуоки» выступил Джру Холидэй, у него 40 очков.

Также «Майами Хит» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 115:105, а «Атланта Хоукс» уступила «Денвер Наггетс» (103:116).

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 20, Смарт - 19, Ричардсон - 15, Несмит - 11, Уильямс - 7, Кантер - 6, Лэнгфорд - 2, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Хорфорд, Шрёдер, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Уиггинс - 27, Игуодала - 12, Ли - 8, Бьелица - 7, Грин - 6, Луни - 6, Портер - 6, Пэйтон II - 5, Куминга - 2, Муди - 2, Даутин, Кьоцца, Пул, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 115
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Харрис - 20, Лопес - 18, Океке - 18, Gravett - 6, Джонсон - 5, Картер - 4, Мюлдер - 3, Ford - 2, Скофилд - 2, Айзек, Бамба, Браздейкис, Вагнер, Картер-Уильямс, Мур, Росс, Саггс, Фульц, Хэмптон, Энтони
Майами Хит: Страс - 32, Винсент - 27, Такер - 15, Дедмон - 13, Лоури - 11, Окпала - 6, Робинсон - 6, Юртсевен - 5, Адебайо, Батлер, Гарретт, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 133
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Янг - 34, Коллинс - 20, Капела - 15, Оконгву - 10, Галлинари - 8, Реддиш - 7, Хаертер - 7, Луваву-Кабарро - 5, Райт - 5, Дьенг - 2, Л. Уильямс - 2, Богданович, Джонсон, Купер, Мэйс, Хантер, Хилл
Денвер Наггетс: Хиланд - 24, Моррис - 21, Грин - 20, Йокич - 20, Гордон - 16, Риверс - 11, Кампаццо - 7, Чанчар - 6, Бартон - 5, Ннаджи - 2, Корнели - 1, Бол, Грин, Дозьер, Маррей, Портер, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 112
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Грэм - 26, Валанчюнас - 24, Ингрэм - 22, Джонс - 17, Александер-Уолкер - 12, Харт - 11, Саторански - 2, Эрнангомес - 2, Альварадо, Кларк, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Темпл, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
Милуоки Бакс: Холидэй - 40, Аллен - 25, Нвора - 14, Казинс - 9, Коннотон - 9, Хилл - 7, Мамукелашвили - 6, Худ - 2, Smart, Адетокунбо, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Миддлтон, Мэттьюз, Оджелей, Портис
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