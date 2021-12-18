«Голден Стэйт» обыграл «Бостон», «Милуоки» уступил «Нью-Орлеану»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Бостоне (США), в котором на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 111:107. Занчительный вклад в успех гостей внёс Стефен Карри – 30 очков. В «Бостоне» выделился Джейсон Тейтум, на его счету 27 очков.
В параллельном матче в Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» провёл игру с «Милуоки Бакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 116:112. Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал Девонте Грэм, набравший 26 очков. Лучше всех у «Милуоки» выступил Джру Холидэй, у него 40 очков.
Также «Майами Хит» обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 115:105, а «Атланта Хоукс» уступила «Денвер Наггетс» (103:116).
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