Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» потеряли 2 новых игроков из-за COVID, но вернули Уэстбрука с карантина за сутки

«Лейкерс» потеряли 2 новых игроков из-за COVID, но вернули Уэстбрука с карантина за сутки
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук вышел из карантина по COVID-19 спустя всего сутки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Игрок принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесота Тимбервулвз» (92:100), набрав 14 очков за 29 минут. Первый тест Уэстбрука оказался ложноположительным, он сдал два подряд отрицательных и смог быстро вернуться на площадке. При этом в протоколы добавились защитники «Лейкерс» Эйвери Брэдли и Кендрик Нанн. Ранее на карантин ушли Малик Монк, Дуайт Ховард и Тэйлен Хортон Такер.

Игрок, который был включен в антиковидный протокол, должен провести на карантине 10 дней, но может выйти раньше, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021