«Лейкерс» потеряли 2 новых игроков из-за COVID, но вернули Уэстбрука с карантина за сутки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук вышел из карантина по COVID-19 спустя всего сутки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Игрок принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Миннесота Тимбервулвз» (92:100), набрав 14 очков за 29 минут. Первый тест Уэстбрука оказался ложноположительным, он сдал два подряд отрицательных и смог быстро вернуться на площадке. При этом в протоколы добавились защитники «Лейкерс» Эйвери Брэдли и Кендрик Нанн. Ранее на карантин ушли Малик Монк, Дуайт Ховард и Тэйлен Хортон Такер.



Игрок, который был включен в антиковидный протокол, должен провести на карантине 10 дней, но может выйти раньше, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.