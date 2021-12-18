«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110), сообщает CBS Sports.



Дэвису предстоит пройти МРТ-обследование в Чикаго, где команда в воскресенье сыграет с «Буллз». Главный тренер «Лос-Анджелеса» Фрэнк Вогель надеется, что травма Дэвиса не является серьёзной



В первой четверти Дэвис повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре Энтони травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниэлса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать 9 очков.

Самым результативным в «Лейкерс» стал Айзея Томас, набравший 19 очков в первом матче за команду.