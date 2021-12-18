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«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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«Енисей» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба был «Цмоки-Минск». Встреча завершилась со счётом 86:79 (18:13, 21:17, 23:27, 24:22) в пользу подопечных Дражена Анзуловича.

Хозяева площадки уверенно начали встречу, добыв преимущество в 5 очков после первой десятиминутки. Во второй четверти характер матча не изменился. При этом в середине игрового отрезка перевес «Енисея» достигал 17 очков, но на большой перерыв команды уходили при счёте 39:30 в пользу красноярцев.

Третья десятиминутка осталась уже за гостями, сократившими отставание в счёте до пяти очков — 57:62. Заключительная четверть прошла в упорной борьбе. Победу в итоге праздновали красноярцы.

В составе «Енисея» больше всего очков на счету Каспера Уэйра (22). У «Цмоки-Минск» чаще всего кольцо хозяев паркета поражал Анджело Уорнер (19).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
86 : 79
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Енисей: Уэйр - 22, Лемар - 21, Браун - 10, Герасимов - 8, Уиллис - 8, Бабушкин - 6, Якушин - 5, Балашов - 4, Трушкин - 2, Гудумак, Митусов, Сонько
Цмоки-Минск: Уорнер - 19, Кларк - 13, Янкович - 13, Белянков - 12, Эрнандес-Зиненко - 10, Стабровский - 8, Близнюк - 4, Васковцов, Дуду, Кузьмин, Стубеда, Тростинецкий
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