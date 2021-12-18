«Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красноярского клуба был «Цмоки-Минск». Встреча завершилась со счётом 86:79 (18:13, 21:17, 23:27, 24:22) в пользу подопечных Дражена Анзуловича.



Хозяева площадки уверенно начали встречу, добыв преимущество в 5 очков после первой десятиминутки. Во второй четверти характер матча не изменился. При этом в середине игрового отрезка перевес «Енисея» достигал 17 очков, но на большой перерыв команды уходили при счёте 39:30 в пользу красноярцев.



Третья десятиминутка осталась уже за гостями, сократившими отставание в счёте до пяти очков — 57:62. Заключительная четверть прошла в упорной борьбе. Победу в итоге праздновали красноярцы.

В составе «Енисея» больше всего очков на счету Каспера Уэйра (22). У «Цмоки-Минск» чаще всего кольцо хозяев паркета поражал Анджело Уорнер (19).