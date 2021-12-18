Шикарный реверс-данк Боломбоя — момент тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 16-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли эффектный блок-шот форварда УНИКСа Марио Хезоньи, позволивший реализовать лэй-ап в быстром отрыве защитнику Айзее Канаану, сокрушительный данк форварда АСВЕЛа Костаса Адетокунбо через двух игроков «Олимпиакоса», зрелищный блок-шот форварда «Панатинаикоса» Джереми Эванса на центровом «Барселоны» Сертаче Шанлы, красивая комбинация звёзд «Фенербахче» Нандо Де Коло и Яна Веселы, блок-шот в волейбольном стиле форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя. Лучший момент тура — шикарный реверс-данк Боломбоя после передачи Габриэля Лундберга.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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