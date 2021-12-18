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Определён MVP 16-го утра Евролиги

Определён MVP 16-го утра Евролиги
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Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан MVP 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Маккаби» (92:78) Ларкин записал себе в актив 26 очков (3/7 двухочковых, 6/7 трёхочковых, 2/2 штрафных), 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата при рейтинге эффективности 37 баллов (рекорд сезона). Ларкин признаётся самым ценным баскетболистом тура уже в 12-й раз за карьеру. Это второй лучший результат в истории турнира.

В пятерку лучших игроков тура также вошли защитник «Альбы» Маодо Ло (34 балла), тяжелый форвард «Барселоны» Никола Миротич (32 балла), центровой «Маккаби» Анте Жижич (31 балл) и защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло (26 баллов).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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