«Пожалуйста, остановите это». Чарльз Баркли назвал серьёзную проблему современной НБА

Легенда НБА Чарльз Баркли рассказал о том, что ему не нравится в нынешней лиге.
«Проблема в том, что я не хочу, чтобы парни, которые не умеют бросать трёхочковые, бросали их. Это то, что мне не нравится. Я хочу, чтобы бросали Стеф [Карри], Клэй [Томпсон], Джеймс [Харден], Кевин [Дюрант], то есть отличные снайперы. Но проблема, которая возникла у нас в НБА: трёшки бросают всякие бродяги. В этом я вижу проблему. Все не могут быть отличными снайперами. Пожалуйста, остановите это», — сказал Баркли в эфире программы Inside the NBA на телеканале TNT.
Напомним, на этой неделе разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил абсолютный рекорд по количеству реализованных трёхочковых в НБА. В матче с «Нью-Йорк Никс» баскетболист реализовал трёхочковый, ставший 2974-м в его карьере. Карри превзошёл рекорд Рэя Аллена, завершившего карьеру после сезона-2013/2014.
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