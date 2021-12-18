Владимир Гомельский назвал команды, которые точно выйдут в плей-офф Евролиги
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о раскладе сил в нынешнем сезоне Евролиги.
«Я сегодня могу поделить команды Евролиги на четыре условные группы:
— лидеры — «Барса» и «Реал»;
— точно в плей-офф — «Олимпиакос», «Милан», УНИКС, ЦСКА и «Зенит»;
— будут бороться за плей-офф — «Виллербан», «Монако», «Бавария», «Црвена Звезда», «Эфес», «Фенер», «Маккаби».
— аутсайдеры — «Альба», «Пао», «Баскония», «Жальгирис».
С моей точки зрения, «Барса» выйдет победителем Финала 4-х», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
После 16 матчей регулярного сезона Евролиги в турнирной таблице лидирует «Барселона», вторым идёт «Реал», третьим — «Олимпиакос». Четвёртое место занимает казанский УНИКС.
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