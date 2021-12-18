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«Детройт» потерпел 14-е поражение подряд, уступив «Хьюстону» дома

«Детройт» потерпел 14-е поражение подряд, уступив «Хьюстону» дома
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Детройте, в котором на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимали «Хьюстон Рокетс». Победу одержали гости из Техаса со счётом 116:107.

«Хьюстон» обеспечил себе комфортное преимущество по итогам первой половины, выиграв первую четверть со счётом 38:30, а вторую — 24:19. Во второй половине «Детройт» сумел немного сократить отставание, но в итоге «Рокетс» довели матч до победы.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Кристиан Вуд, набравший 21 очко при 8 подборах. У «Пистонс» 23 очка на счету форварда Саддика Бея, первый номер драфта-2021 Кейд Каннингем собрал коллекцию из 21 очка, 11 ассистов и 7 подборов.

«Детройт» потерпел 14-е поражение подряд и идёт последним в Восточной конференции (4 победы и 24 поражения). «Хьюстон» занимает 13-е место на Западе (10-20).

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Детройт Пистонс: Бей - 23, Каннингем - 21, Стюарт - 16, Джексон - 12, Гарза - 9, Диалло - 8, Хейз - 8, Лайлз - 6, Ли - 4, Грант, Джексон, Джозеф, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
Хьюстон Рокетс: Вуд - 21, Гордон - 18, Мэтьюз - 16, Нваба - 13, Тэйт - 11, Кристофер - 10, Мартин - 10, Шенгюн - 9, Огастин - 8, Queen, Брукс, Гаруба, Грин, Никс, Портер, Тайс, Уолл
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