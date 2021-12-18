«Детройт» потерпел 14-е поражение подряд, уступив «Хьюстону» дома

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Детройте, в котором на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимали «Хьюстон Рокетс». Победу одержали гости из Техаса со счётом 116:107.
«Хьюстон» обеспечил себе комфортное преимущество по итогам первой половины, выиграв первую четверть со счётом 38:30, а вторую — 24:19. Во второй половине «Детройт» сумел немного сократить отставание, но в итоге «Рокетс» довели матч до победы.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Кристиан Вуд, набравший 21 очко при 8 подборах. У «Пистонс» 23 очка на счету форварда Саддика Бея, первый номер драфта-2021 Кейд Каннингем собрал коллекцию из 21 очка, 11 ассистов и 7 подборов.
«Детройт» потерпел 14-е поражение подряд и идёт последним в Восточной конференции (4 победы и 24 поражения). «Хьюстон» занимает 13-е место на Западе (10-20).
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