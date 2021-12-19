Ведищев попросил Единую лигу ВТБ дать оценку судейству в матче «Локо» с «Нижним»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев раскритиковал судейство в матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (104:108 2ОТ).

«Локомотив-Кубань» вёл в счёте после трёх четвертей, но провалил четвёртую и в итоге проиграл «Нижнему Новгороду» во втором овертайме. Сразу четверо игроков «Локо» не доиграли матч из-за перебора фолов – Джонатан Мотли, Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк и Захар Ведищев.

«Считаю, «Локомотив-Кубань» заслужил сегодня победу. К сожалению, уровень судейства не соответствовал уровню команд. Хватало странных решений. Одни и те же эпизоды на разных сторонах площадки трактовались по разному.



Считаю, специалистам Единой лиги ВТБ, ответственным за судейство, надо тщательно пересмотреть данный матч и сделать соответствующие выводы», – цитирует Ведищева официальный сайт «Локо».