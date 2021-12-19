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«Зенит» выдал долгосрочный контракт атакующему защитнику из чемпионата Греции

«Зенит» выдал долгосрочный контракт атакующему защитнику из чемпионата Греции
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23-летний защитник греческого «Лаврио» Тайсон Картер в ближайшее время присоединится к «Зениту», сообщает Gazzetta.gr. По сведениям греческих инсайдеров, контракт игрока с питерским клубом будет рассчитан на два с половиной года.

«Я готов сделать следующий шаг. Счастлив, что был частью «Лаврио». Но сейчас я определённо готов к новой главе. Я много работаю. Полагаю, что смогу адаптироваться ко всему, что будет на моём пути. Я люблю «Лаврио» и всегда буду благодарен тренеру Христосу Серелису, который дал мне возможность сделать следующий шаг», — сказал Картер.

В нынешнем сезоне в составе «Лаврио» Тайсон Картер выступал в баскетбольной Лиге чемпионов и чемпионате Греции. В матчах Лиги чемпионов Картер в среднем набирает 19,5 очка, совершает 1,5 подбора и отдаёт 2,8 передачи. В чемпионате Греции Картер в среднем набирает 15,6 очка, совершает 2,8 подбора и отдаёт 2,5 передачи.

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