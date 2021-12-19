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Шакил О'Нил назвал игрока НБА, на которого хотел быть похожим

Шакил О'Нил назвал игрока НБА, на которого хотел быть похожим
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил признался, что хотел быть похожим на Патрика Юинга — одного из самых выдающихся игроков в истории «Нью-Йорк Никс».

«Мой отец всегда говорил, что сделает меня похожим на Билла Рассела, Карима Абдул-Джабара и Уилта Чемберлена. И в юности я практиковал все эти приёмы старой школы. Но вот однажды я увидел матч, где выступал Патрик Юинг: большой парень, злой, развит физически. Я сказал папе, что хочу быть таким, как он. А отец ответил: «Я знаю, вот почему заставил тебя смотреть его игру». Он был первым, играть с которым мне было боязно», — сказал Шакил в видео, доступном в официальном канале НБА в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Шакил поправился до 190 кг.

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