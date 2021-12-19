Шакил О'Нил назвал игрока НБА, на которого хотел быть похожим
Поделиться
Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил признался, что хотел быть похожим на Патрика Юинга — одного из самых выдающихся игроков в истории «Нью-Йорк Никс».
«Мой отец всегда говорил, что сделает меня похожим на Билла Рассела, Карима Абдул-Джабара и Уилта Чемберлена. И в юности я практиковал все эти приёмы старой школы. Но вот однажды я увидел матч, где выступал Патрик Юинг: большой парень, злой, развит физически. Я сказал папе, что хочу быть таким, как он. А отец ответил: «Я знаю, вот почему заставил тебя смотреть его игру». Он был первым, играть с которым мне было боязно», — сказал Шакил в видео, доступном в официальном канале НБА в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Шакил поправился до 190 кг.
Новость по темеШакил О'Нил поправился до 190 кг
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
12:57
-
11:51
-
10:44
-
10:30
-
09:46
-
07:50
-
06:39
-
05:35
-
00:04
- 18 декабря 2021
-
23:17
-
22:28
-
21:04
-
20:14
-
19:12
-
18:44
-
17:17
-
16:09
-
15:09
-
14:58
-
14:13
-
13:33
-
13:01
-
12:17
-
11:22
-
10:27
-
09:33
-
09:33
-
09:11
-
09:03
-
09:00
-
07:37
-
01:58
-
00:52
-
00:16
-
00:11
Партнерский контент