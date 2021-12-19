Игроки НБА отреагировали на победу Дерона Уильямса над членом Зала славы НФЛ в боксе
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Известные игроки Национальной баскетбольной ассоциации высказались о победе трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Дерона Уильямса, одержанной им в поединке по правилам бокса с бывшим игроком НФЛ Фрэнком Гором.
Мнением, в частности, на своих страницах в «Твиттере» поделились известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс, форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс, экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дион Уэйтерс и центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер.
«Окей: НБА против НФЛ — 1:0», — написал Пирс.
«Дерон Уильямс — хорош», — был краток Барнс.
«Этот бой должен был быть главным событием вечера», — поделился мыслями Уэйтерс.
«Уильямс помял кости Гору. Моё уважение», — написал Тёрнер.
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