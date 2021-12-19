«Парма» вырвала победу в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» с тремя овертаймами

«Парма» добилась победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Астана». Встреча завершилась со счётом 108:101 (24:24, 17:14, 19:20, 16:18) в пользу подопечных Казиса Максвитиса.
Первая четверть проходила в равной борьбе, по итогам который победитель выявлен так и не был. Во второй десятиминутке небольшое преимущество имели баскетболисты пермской команды. На большой перерыв клубы уходили при счёте 41:38 в пользу «Пармы».
Перевес хозяев в третьей четверти достигал 10 очков, однако на заключительный отрезок матча команды уходили при счёте 60:58 в пользу «Пармы». Борьба в последние 10 минут получилась более чем упорной. В самой концовке «Астана» сравняла счёт, сумев перевести встречу в овертайм, по результатам которого победителя также не было. Ничейный счёт был и после второго овертайма. Всё решила третья дополнительная пятиминутка, более удачливыми в которой были баскетболисты пермского клуба.
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