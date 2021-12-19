Илона Корстин: уникальный игровой уик-энд! Настоящий подарок для поклонников баскетбола

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила бескомпромиссную борьбу в чемпионате. В последних двух матчах «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (108:104 2 ОТ), «Парма» — «Астана» (108:101 3 ОТ) было зафиксировано в общей сложности 5 овертаймов.



«Уникальный игровой уик-энд! Впервые в истории Лиги состоялся матч с тремя овертаймами – сегодня в бескомпромиссной борьбе «Парма» была сильнее «Астаны». Апофеозом стал точный бросок Джеремайи Хилла практически с центра площадки, который перевёл матч в третью дополнительную пятиминутку, где воодушевлённые хозяева были сильнее.



Днём ранее состоялся не менее драматичный поединок – в Нижнем Новгороде болельщики стали свидетелями двух овертаймов и победы своей команды над «Локо» в тяжёлой концовке. Уже не первый раз отмечаю, что в этом сезоне команды Лиги показывают бескомпромиссную игру, идёт жёсткая мужская борьба в каждом матче, все бьются до конца. Такие упорные поединки с овертаймами и невероятными попаданиями – настоящий подарок для всех поклонников баскетбола», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.