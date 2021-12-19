Колби Ковингтон — о Кайри Ирвинге: не все герои носят плащи

Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

«Не все герои носят плащи», — написал Ковингтон в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что«Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего баскетболиста, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой. При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

Позже генеральный менеджер команды из Бруклина Шон Маркс объяснил позицию клуба по поводу разыгрывающего.