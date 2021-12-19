Колби Ковингтон — о Кайри Ирвинге: не все герои носят плащи
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Известный боец смешанных единоборств, американец Колби Ковингтон высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Не все герои носят плащи», — написал Ковингтон в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что«Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего баскетболиста, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой. При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.
Позже генеральный менеджер команды из Бруклина Шон Маркс объяснил позицию клуба по поводу разыгрывающего.
Новость по темеВ «Бруклине» объяснили возвращение в состав Кайри Ирвинга
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