Шакил О'Нил рассказал безумную историю о вечеринке с Деннисом Родманом

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил рассказал об одной из вечеринок с членом зала славы НБА Деннисом Родманом.

«Я отдам ему должное: он был смешным. Например, он никогда не принимал душ после игры. После тяжёлой игры он мог одеться и сразу выйти из раздевалки. Сразу после этого я видел его в модном клубе с 30 женщинами, которые висели на нём.



Это были сумасшедшие вечеринки с техно и экстази. Однажды я пошёл с ним, там были Леонардо Ди Каприо, Роберт Дауни-младший и другие. Все они были там со странными лицами, было очень темно, люди очень много пили. В один момент я вижу, как Ди-Род потягивает шикарное шампанское, шутит со всеми этими звездами. Много звёзд и много женщин, некоторые из которых свободно могли раздеться посреди вечеринки. Я быстро ушёл оттуда. Очень быстро», — сказал О'Нил в эфире Shaq Talks Back.