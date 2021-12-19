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НБА перенесла матчи четырёх клубов из-за коронавируса

НБА перенесла матчи четырёх клубов из-за коронавируса
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Стало известно, что сразу в трёх клубах НБА произошла вспышка коронавируса. По этой причине ближайшие матчи «Кливленд Кавальерс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс» были перенесены.

«Кливленд» должен был встретиться с «Атлантой Хоукс», «Бруклину» предстояла встреча с «Денвер Наггетс», «Орландо» ждала выездная игра с «Торонто Рэпторс», а «Филадельфия» дома должна была принять «Нью-Орлеан Пеликанс».

Известно, что положительный тест на коронавирус сдали Джарретт Аллен, Эван Мобли, Айзек Окоро (все — «Кливленд Кавальерс»), Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Кайри Ирвинг (все — «Бруклин Нетс»), Джордж Ньянг, Андре Драммонд и Шейк Милтон (все — «Филадельфия Сиксерс»). Также сегодня был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 в «Атланте». В протокол попал лидер команды Трей Янг. Пять игроков «Мэджик» на данный момент находятся в антиковидном протоколе. Это Мо Бамба, Терренс Росс, Ар Джей Хэмптон, Мориц Вагнер и Игнас Браздейкис.

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