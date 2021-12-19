Айзея Томас выступил с обращением после возвращения в НБА

Разыгрывающий Айзея Томас, подписавший 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», дал комментарий по поводу поддержки со стороны игроков и болельщиков.

«Любовь, которую вы, ребята, проявляете ко мне, не остаётся незамеченной, я благодарен и ценю всё это! Это очень поддерживает меня», — написал Айзея в своём «твиттере».

В матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110), который стал для Томаса первым после возвращения, он набрал 19 очков, став самым результативным игроком своей команды.



Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.