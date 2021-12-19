Журналист The Athletic назвал идеальную трансферную цель для «Лейкерс»

Журналист The Athletic Джон Холлингер считает, что игрок «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер является отличным вариантом для укрепления «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Майлз Тёрнер играет на такой позиции, что Энтони Дэвис наконец сможет сконцентрироваться на своих функциях. К тому же он отличный снайпер. Его самый большой недочёт — подбор, но Дэвис и Леброн настолько хороши в этом, что, вероятно, это не будет проблемой для «Лейкерс».

С финансовой точки зрения приобретение Тёрнера также очень выгодно», — сказал журналист.

Напомним, сегодня стало известно, что «Лейкерс» на продолжительное время потеряли Энтони Дэвиса, который получил растяжение боковой внутренней связки левого колена. Он будет отсутствовать как минимум 4 недели.