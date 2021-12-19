Журналист The Athletic назвал идеальную трансферную цель для «Лейкерс»
Поделиться
Журналист The Athletic Джон Холлингер считает, что игрок «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер является отличным вариантом для укрепления «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Майлз Тёрнер играет на такой позиции, что Энтони Дэвис наконец сможет сконцентрироваться на своих функциях. К тому же он отличный снайпер. Его самый большой недочёт — подбор, но Дэвис и Леброн настолько хороши в этом, что, вероятно, это не будет проблемой для «Лейкерс».
С финансовой точки зрения приобретение Тёрнера также очень выгодно», — сказал журналист.
Напомним, сегодня стало известно, что «Лейкерс» на продолжительное время потеряли Энтони Дэвиса, который получил растяжение боковой внутренней связки левого колена. Он будет отсутствовать как минимум 4 недели.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
23:40
-
22:19
-
21:38
-
20:27
-
19:34
-
18:26
-
17:21
-
16:20
-
15:33
-
14:15
-
12:57
-
11:51
-
10:44
-
10:30
-
09:46
-
07:50
-
06:39
-
05:35
-
00:04
- 18 декабря 2021
-
23:17
-
22:28
-
21:04
-
20:14
-
19:12
-
18:44
-
17:17
-
16:09
-
15:09
-
14:58
-
14:13
-
13:33
-
13:01
-
12:17
-
11:22
-
10:27
Партнерский контент