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Журналист The Athletic назвал идеальную трансферную цель для «Лейкерс»

Журналист The Athletic назвал идеальную трансферную цель для «Лейкерс»
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Журналист The Athletic Джон Холлингер считает, что игрок «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер является отличным вариантом для укрепления «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Майлз Тёрнер играет на такой позиции, что Энтони Дэвис наконец сможет сконцентрироваться на своих функциях. К тому же он отличный снайпер. Его самый большой недочёт — подбор, но Дэвис и Леброн настолько хороши в этом, что, вероятно, это не будет проблемой для «Лейкерс».

С финансовой точки зрения приобретение Тёрнера также очень выгодно», — сказал журналист.

Напомним, сегодня стало известно, что «Лейкерс» на продолжительное время потеряли Энтони Дэвиса, который получил растяжение боковой внутренней связки левого колена. Он будет отсутствовать как минимум 4 недели.

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