Владимир Гомельский ответил на вопрос о целесообразности перехода Марио Хезоньи в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте ответил на вопрос о целесообразности перехода форварда УНИКСа Марио Хезоньи в ЦСКА.
«Я отдаю дань тренеру Перасовичу. Никогда раньше не видел, чтобы Хезонья так старательно играл в защите. Его сильная сторона — бросок. Прирождённый снайпер. Слабой всегда считалась игра в защите. Но в УНИКСе Марио и своего строго держит, и большое количество подборов на своём щите делает. А нужен ли такой игрок в ЦСКА — это к Итудису», — написал Гомельский.
Марио Хезонья был лидером УНИКСа в ноябре, в среднем набирая 22,0 очка (54,4% попаданий с игры) и совершая 6,0 подбора, 2,7 передачи и 2,0 перехвата с показателем эффективности 23,3 балла. В данный момент форвард входит в топ-5 игроков Лиги по очкам (18,1) и перехватам (2,0) в среднем за матч.
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