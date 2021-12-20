«Чикаго» обыграл «Лейкерс» благодаря 38 очкам Дерозана

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 137:106. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джавэйл Макги – 19 очков. В «Шарлотт» выделился Майлс Бриджес, на его счету 26 очков.



В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. Лучше всех у «Лейкерс» выступил Леброн Джеймс, у него 31 очко.



Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 110:105.