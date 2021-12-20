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«Чикаго» обыграл «Лейкерс» благодаря 38 очкам Дерозана

«Чикаго» обыграл «Лейкерс» благодаря 38 очкам Дерозана
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 137:106. Значительный вклад в успех хозяев внёс Джавэйл Макги – 19 очков. В «Шарлотт» выделился Майлс Бриджес, на его счету 26 очков.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. Лучше всех у «Лейкерс» выступил Леброн Джеймс, у него 31 очко.

Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 110:105.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 105
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Расселл - 22, Ноуэлл - 16, Бисли - 13, Макдэниелс - 12, Беверли - 10, Рид - 8, Вандербилт - 6, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Окоги, Принс, Райт, Эдвардс
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 28, Финни-Смит - 23, Брансон - 18, Порзингис - 13, Клебер - 6, Пауэлл - 6, Браун - 4, Бёрк - 4, Браун - 3, Баллок, Грин, Дончич, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
137 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Макги - 19, Бриджес - 16, Букер - 16, Шамет - 15, Эйтон - 15, Краудер - 14, Пол - 14, Джонсон - 12, Пэйн - 11, Смит - 5, Камински, Надер, Пэйтон, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Убре - 18, Вашингтон - 13, Макдэниелс - 10, Болл - 9, Хэйворд - 9, Смит - 5, Букнайт - 4, Пламли - 4, Ричардс - 4, Розир - 4, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Тор
НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Дерозан - 38, Болл - 19, Вучевич - 19, Карузо - 17, Грин - 9, Уайт - 5, Брэдли - 4, Кук - 2, Маккинни - 2, Браун, Джонс, Джонсон, Досунму, Дотсон, Лавин, Симонович, Томас, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Энтони - 21, Уэстбрук - 20, Томас - 13, Джордан - 9, Эллингтон - 6, Рондо - 5, Ариза - 3, Brown Jr. - 2, Брэдли, Бэйзмор, Дэвис, Монк, Нанн, Ривз, Хафф, Ховард, Хортон-Такер
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