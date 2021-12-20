Энтони Дэвис отреагировал на продолжительный вылет из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу своей травмы. Напомним, у баскетболиста диагностировали растяжение боковой внутренней связки левого колена. Сообщается, что период восстановления Дэвиса может составить как минимум четыре недели.
«Психологически я в порядке. Я в хорошем настроении, сейчас просто нахожусь рядом с командой. Очевидно, что я избежал серьёзной травмы, так что это, безусловно, позитивный момент», — приводит слова Дэвиса журналист Дэйв Макменамин в своём «твиттере».
Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре игрок травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать 9 очков.
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