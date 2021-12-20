Леброн Джеймс переубедил судей отменить правильное решение не в пользу «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» сумел переубедить судей, которые зафиксировали потерю у калифорнийцев. Примечательно, что решение судей изначально было верным — после передачи Джеймса мяч задел ногу разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, после чего вылетел за пределы площадки. После апелляции Леброна, судьи пересмотрели решение и отдали мяч «Лейкерс», потому что, якобы, он задел ногу одного из игроков «Чикаго».
Напомним, накануне в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. Лучше всех у «Лейкерс» выступил Леброн Джеймс, у него 31 очко и 14 подборов.
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