Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» потерпел домашнее поражение от «Автодора» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» потерпел домашнее поражение от «Автодора» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Саратовский «Автодор» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:74 в пользу саратовского клуба.

Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой саратовчане вышли вперёд на 9 очков — 30:21. Во второй 10-минутке «Автодору» удалось увеличить преимущество до 11 очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:33 в пользу гостей.

В третьей четверти команды показали равную игру, а в заключительном игровом отрезке «Зенит» предпринял попытку отыграться, однако хозяевам паркета удалось отыграть лишь два очка отставания. Итоговый счёт встречи — 83:74 в пользу «Автодора».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Грэнт Джерретт, набравший 20 очков. В составе «Зенита» 15 очков набрал Билли Бэрон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
74 : 83
Автодор
Саратов, Россия
Зенит: Бэрон - 12, Карасёв - 12, Кузминскас - 9, Вольхин - 8, Пойтресс - 7, Гудайтис - 6, Фрэнкамп - 3, Зубков - 2, Карванен, Понитка, Пушков, Топтунов
Автодор: Джерретт - 18, Сергеев - 12, Джонсон - 11, Квитковских - 10, Шакич - 8, Колесников - 5, Чери - 3, Петенев - 2, Фандеберк - 2, Гаврилов, Минченко, Скрабб
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021