«Зенит» потерпел домашнее поражение от «Автодора» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» одержал выездную победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 83:74 в пользу саратовского клуба.



Гостям паркета удалось захватить преимущество уже в первой четверти, по итогам которой саратовчане вышли вперёд на 9 очков — 30:21. Во второй 10-минутке «Автодору» удалось увеличить преимущество до 11 очка — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:33 в пользу гостей.



В третьей четверти команды показали равную игру, а в заключительном игровом отрезке «Зенит» предпринял попытку отыграться, однако хозяевам паркета удалось отыграть лишь два очка отставания. Итоговый счёт встречи — 83:74 в пользу «Автодора».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Грэнт Джерретт, набравший 20 очков. В составе «Зенита» 15 очков набрал Билли Бэрон.