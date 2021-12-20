Хавьер Паскуаль: сейчас «Зенит» столкнулся со множеством проблем
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (74:83).
«Поздравляю «Автодор» с победой. Сейчас наша команда столкнулась со множеством проблем. Кузминскас и Зубков приняли участие в матче после того, как перенесли простуду. Фрэнкамп во время игры почувствовал головокружение – всё это из-за столкновения, которое произошло в матче с АСВЕЛом. Понитка получил травму. Кулагин и Лойд остались дома из-за простуды. Джордан Мики также травмирован. Если говорить о матче, то мы недостаточно хорошо подошли к нему, в первой четверти плохо действовали в защите — но во второй половине матча баскетболисты старались и играли лучше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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