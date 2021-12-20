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ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей +34

ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей +34
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Московский ЦСКА одержал выездную победу над «Зелёна-Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Гости захватили преимущество уже в первой четверти, по итогам которой московский клуб вышел вперёд на 4 очка — 23:19. Во второй 10-минутке ЦСКА удалось увеличить преимущество до 23 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 55:32 в пользу гостей.

В третьей четверти сильнее вновь оказались армейцы, увеличившие преимущество до 28 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. При этом в последней четверти сильнее также оказались игроки ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 93:59 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов. В составе «Зелёна-Гуры» 16 очков набрал Неманья Ненадич.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 декабря 2021, понедельник. 21:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
59 : 93
ЦСКА
Москва, Россия
Зелёна-Гура: Апич - 8, Зысковски - 4, Дево - 3, Жолниревич - 2, Ненадич - 2, Фрейзер - 2, Konrad Szymanski, Брембли, Мазурщак, Майер, Сулима
ЦСКА: Антонов - 12, Милутинов - 11, Лундберг - 9, Курбанов - 5, Фойгтман - 5, Григонис - 4, Шенгелия - 4, Хэкетт - 3, Ухов - 2, Боломбой, Ивлев, Хоменко
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