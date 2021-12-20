ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей +34

Московский ЦСКА одержал выездную победу над «Зелёна-Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Гости захватили преимущество уже в первой четверти, по итогам которой московский клуб вышел вперёд на 4 очка — 23:19. Во второй 10-минутке ЦСКА удалось увеличить преимущество до 23 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 55:32 в пользу гостей.



В третьей четверти сильнее вновь оказались армейцы, увеличившие преимущество до 28 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. При этом в последней четверти сильнее также оказались игроки ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 93:59 в пользу армейцев.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов. В составе «Зелёна-Гуры» 16 очков набрал Неманья Ненадич.