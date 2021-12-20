Димитрис Итудис отреагировал на разгром «Зелёна Гуры» с разницей +34

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна Гурой».



«Поздравляю команду, мы отнеслись к игре серьезно, доминировали от первой до последней минуты. Главное, что мы очень хорошо оборонялись, вынудили соперника совершить 20 потерь и набирали легкие очки», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского ЦСКА.



Напомним, встреча завершилась со счётом 93:59 в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов. В составе «Зелёна-Гуры» 16 очков набрал Неманья Ненадич.

