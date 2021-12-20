Димитрис Итудис отреагировал на разгром «Зелёна Гуры» с разницей +34
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна Гурой».
«Поздравляю команду, мы отнеслись к игре серьезно, доминировали от первой до последней минуты. Главное, что мы очень хорошо оборонялись, вынудили соперника совершить 20 потерь и набирали легкие очки», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московского ЦСКА.
Напомним, встреча завершилась со счётом 93:59 в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов. В составе «Зелёна-Гуры» 16 очков набрал Неманья Ненадич.
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