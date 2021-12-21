Леброн Джеймс отреагировал на то, что половину своей жизни провёл в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил в «Твиттере» одному из пользователей, который подсчитал, что звёздный форвард провёл в НБА ровно половину жизни.

Публикация доступна в «твиттере» Леброна Джеймса.

Напомним, вчера в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 115:110. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. Лучше всех у «Лейкерс» выступил Леброн Джеймс, у него 31 очко и 14 подборов.

Джеймс в регулярном чемпионате – 2021/2022 набирает 25,9 очка, 6,6 подбора и 6,8 передачи в среднем за игру. «Лейкерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 15 поражений.