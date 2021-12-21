Деррик Роуз выбрал игрока, которого хочет видеть в «Нью-Йорке»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз хочет видеть в составе своего клуба защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона, сообщает New York Post.
Роуз и Гордон вместе выступали ещё за школьную команду, образовав один из лучших дуэтов в истории команды Mean Streets Express.
Видео доступно на YouTube-канале Ballislife.
«Мы просто хорошо играли вместе. В то время мы просто хотели показать людям, что стараемся быть лучшими. Мы слились воедино и играли в бешеном темпе», — приводит слова Гордона Ballislife.
В нынешнем сезоне «Нью-Йорк Никс» выступает ниже ожиданий болельщиков, которые ждали прогресса команды после попадания в плей-офф в прошлом розыгрыше НБА. Сейчас команда идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 14 побед и 15 поражений.
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