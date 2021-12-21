Спасительный бросок Хилла с центра площадки — момент недели в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов прошедшей игровой недели.

В подборке:

Спасительный трёхочковый Джеремайи Хилла («Парма»), блок-шоты Антона Пушкова («Зенит») и Скайлера Спенсера («Астана»), данк Ди Джея Фандерберка после передачи Антона Квитковских («Автодор»), аллей-уп Иффе Лундберга на Николу Милутинова (ЦСКА).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, недавно стартовало голосование на Матч звёзд Единой лиги ВТБ. По итогам первого этапа голосования Единая Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 61 игрока — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.