Спасительный бросок Хилла с центра площадки — момент недели в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов прошедшей игровой недели.
В подборке:
Спасительный трёхочковый Джеремайи Хилла («Парма»), блок-шоты Антона Пушкова («Зенит») и Скайлера Спенсера («Астана»), данк Ди Джея Фандерберка после передачи Антона Квитковских («Автодор»), аллей-уп Иффе Лундберга на Николу Милутинова (ЦСКА).
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Напомним, недавно стартовало голосование на Матч звёзд Единой лиги ВТБ. По итогам первого этапа голосования Единая Лига ВТБ опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 61 игрока — по 6 баскетболистов из российских команд (3 россиянина и 3 легионера) и по 3 баскетболиста из иностранных команд.
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