Сергей Кущенко: тренерские идеи двух команд взбудоражили всю Единую Лигу ВТБ и Европу

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о выступлении «Автодора» и УНИКСа в нынешнем сезоне.



«Баскетбол невероятно многогранен, что и подтверждает игра «Автодора» и того же УНИКСа в этом сезоне. Тренерские идеи двух этих команд по-настоящему взбудоражили всю Единую Лигу и Европу! Эмиль Райкович в Саратове создал коллектив с уникальной «химией» – посмотрите, как они вчера поздравляли друг друга с Желько Шакичем после победы над «Зенитом»!



Это говорит о том, что внутри команды всё в порядке с атмосферой. А «Зенит», сильный клуб уровня Евролиги, всё никак не мог догнать «Автодор», не находил тот элемент командного механизма, которым он славился в прошлом сезоне и в начале этого. Все эти нюансы – составляющие большой умной игры, где каждый человек имеет возможность проявить себя в системе. А систему выстраивает тренер. Сегодня в Лиге ВТБ 2 уникальные тренерские концепции. В УНИКСе мы также видим, как отлично управляет игрой Велимир Перасович – игроки кайфуют на площадке и у каждого есть своя роль.

В Лиге ВТБ что ни год, то сенсации. Понятно, что нагрузка на топовые команды каждый сезон только возрастает, но открываются и новые возможности – клубы удлиняют скамейку, стараются правильно рассчитывать силы, учитывают логистику и переезды. При этом команды, обладающие меньшими ресурсами, тянутся за грандами, улучшают свою организацию и стараются удивить – как сейчас «Автодор».

Этот сезон Единой Лиги – уникальный, и у нас совершенно точно есть право надеяться на крутой плей-офф. После вчерашнего матча в Санкт-Петербурге мы ждём весну и плей-офф с ещё большим нетерпением», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги ВТБ.