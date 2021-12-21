Расселл Уэстбрук обновил антирекорд НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук в выездном матче с «Чикаго Буллз» совершил потерю в 400-м матче подряд. Как сообщается на странице NBAcrazystats в «Твиттере», эта серия является самой длинной в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» встречались в ночь на 20 декабря мск. Победу в этом матче со счётом 115:110 одержали хозяева площадки. Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 38 очков. У «Лейкерс» лучше всех выступил Леброн Джеймс — у него 31 очко и 14 подборов.
Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (189) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.
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