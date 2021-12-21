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«Нижний Новгород» обыграл «Дижон», но не вышел из группы Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл «Дижон», но не вышел из группы Лиги чемпионов
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«Нижний Новгород» одержал победу в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА. Соперником российского клуба был французский «Дижон». Счёт матча — 93:85 (23:20, 26:20, 26:27, 18:18)

Стартовая четверть проходила в равной борьбе, но за счёт более уверенной игры в её концовке на вторую десятиминутку лидерами уходили хозяева площадки. Следующие десять минут также долгое время проходили в упорной борьбе, и опять в концовке хладнокровнее были баскетболисты «Нижнего Новгорода». На большой перерыв команды уходили при счёте 49:40 в пользу российского клуба.

Третья десятиминутка стала единственной, победу по итогам которой с перевесом в одно очко праздновали гости. Заключительная четверть осталась ничейной.

Параллельно состоялся другой матч группы C, в котором испанская «Уникаха» на выезде уступила греческому «Лаврио» со счетом 58:70. Результат этой встречи лишил «Нижний Новгород» шансов на выход в плей-ин турнира. «Нижний Новгород» (2-4) занял четвёртое место в группе, «Уникаха» (4-2) стала первой, «Дижон» (3-3) — вторым, «Лаврио» (3-3) — третьим.

Лига чемпионов ФИБА. Группа C. 6-й тур
21 декабря 2021, вторник. 20:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
93 : 85
Дижон
Дижон, Франция
Нижний Новгород: Стребков - 23, М. Кулагин - 22, Фрейманис - 15, Ганькевич - 7, Личутин - 7, Чадов - 7, Антипов - 6, Астапкович - 3, Торопов - 3, Карданахишвили, Платонов
Дижон: Уэйр - 20, Холстон - 18, Келли - 14, Лум - 10, Галлью - 8, Каррингтон - 8, Катич - 4, Саймон - 2, Аленг - 1, Дюкот
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