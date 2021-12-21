«Нижний Новгород» обыграл «Дижон», но не вышел из группы Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» одержал победу в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА. Соперником российского клуба был французский «Дижон». Счёт матча — 93:85 (23:20, 26:20, 26:27, 18:18)



Стартовая четверть проходила в равной борьбе, но за счёт более уверенной игры в её концовке на вторую десятиминутку лидерами уходили хозяева площадки. Следующие десять минут также долгое время проходили в упорной борьбе, и опять в концовке хладнокровнее были баскетболисты «Нижнего Новгорода». На большой перерыв команды уходили при счёте 49:40 в пользу российского клуба.



Третья десятиминутка стала единственной, победу по итогам которой с перевесом в одно очко праздновали гости. Заключительная четверть осталась ничейной.



Параллельно состоялся другой матч группы C, в котором испанская «Уникаха» на выезде уступила греческому «Лаврио» со счетом 58:70. Результат этой встречи лишил «Нижний Новгород» шансов на выход в плей-ин турнира. «Нижний Новгород» (2-4) занял четвёртое место в группе, «Уникаха» (4-2) стала первой, «Дижон» (3-3) — вторым, «Лаврио» (3-3) — третьим.