ЦСКА предлагал своим игрокам прописать договор о штрафах в контракте

Известный инсайдер Донатас Урбонас рассказал, что ЦСКА предлагал своим игрокам подписать соглашение, согласно которому клуб получал бы право штрафовать команду за плохое выступление в матче с казанским УНИКСом. В действующих контрактах баскетболистов московского клуба подобные санкции не прописаны.

«Насколько я слышал, ЦСКА хотел, чтобы игроки подписали бумагу, в которой они бы выразили согласие на то, чтобы их оштрафовали. Я знаю, что их в итоге всё-таки не оштрафовали», – сказал Урбонас на канале в YouTube.



Напомним, о том, что ЦСКА может оштрафовать своих игроков и тренеров на 10% месячной зарплаты за январь, сообщал инсайдер Эмилиано Карчиа. Причиной таких санкций называлось разгромное домашнее поражение, которое ЦСКА потерпел в матче с УНИКСом (67:88) в 15-м туре регулярного чемпионата Евролиги.