Леброн Джеймс пришёл на матч с сигарой в руке

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» был замечен в подтрибунных помещениях с предметом, очень похожим на сигару. Этот предмет был замечен на видео, опубликованном на YouTube-канале NBA on TNT.

Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network» и NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA on TNT.

Напомним, встреча завершилась разгромной победой в исполнении «Финикса» со счётом 108:90, тем самым «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.



Наибольший вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов и 7 передач. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс – 34 очка, 7 подборов и 2 передачи.



«Финикс» (25-5) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА, «Лос-Анджелес Лейкерс» (16-16) – на 8-м месте.